Klimaneutral – und zwar subito!

Wie ein solch radikaler Umbau gehen soll, ohne dass die Wirtschaft kollabiert, sagen sie allerdings nicht. Denn politischer Realismus würde auf die Unrast der fordernden Jugend wie ein altväterischer Mahnfinger wirken. Statt einen realistischen Zeitplan zur Reduktion des CO2-Ausstosses zu entwerfen, werden Luftschlösser gebaut. Das zeigte sich etwa am EU-Wahlsonntag in der Talkrunde von Anne Will auf ARD. Als Beleg dafür, dass sich die Grünen sehr wohl um den Erhalt von Arbeitsplätzen kümmerten, nannte Grünen-Chefin Annalena Baerbock ihren Besuch bei einem deutschen Stahlkonzern. Dort arbeite man mit Hochdruck an der klimaneutralen Stahlproduktion. Sie erweckte damit den Eindruck, dass die Hochöfen, die einen riesigen CO 2 haben, sogleich ersetzt werden können – wenn nur die anderen Parteien nicht blockierten. Tatsache ist jedoch, dass klimaneutrale Stahlproduktionsmethoden frühestens im übernächsten Jahrzehnt breit einsetzbar sein werden und dafür zusätzliche und grosse Mengen an Öko-Strom produziert werden müssen.

Die Bereitschaft der Bevölkerung zum ökologischen Umbau wird nur solange vorhanden sein, wie dieser nicht massenweise Jobs kostet. Das gilt nicht nur für Europa. Wir alle sollen weniger fliegen, lautet das Gebot der Stunde. Das ist zweifellos richtig, aber auch hier dürfte es Jahrzehnte dauern, bis die Fliegerei auf ein umweltverträgliches Mass reduziert werden kann. Was passierte, wenn die ganze Nordhemisphäre über Nacht von der schwedischen Flugscham ergriffen würde, malen wir uns besser nicht aus. Denn Millionen von Menschen in ärmeren Ländern leben von den Touristen aus dem reichen Norden. Gingen diese Jobs innert weniger Jahre verloren, drohten in diesen Ländern soziale Unruhen, vor denen auch wir uns fürchten müssten. Wir im reichen Norden können tatsächlich auf die Ferienfliegerei verzichten. Wovon aber all jene Menschen leben sollen, denen der Tourismus aus den reichen Ländern eine Existenz bietet, haben wir von den Grünen noch nicht gehört.

Zwar richtet der Tourismus vielerorts Schäden an Natur und Umwelt an, aber nicht nur. In vielen Ländern trägt der Tourismus auch zum Erhalt von Landschaften bei und verhindert, dass Naturreservate abgeholzt, drainiert und ausgeplündert werden. Die Galapagos-Inseln sind ein Beispiel für diesen Konflikt. Kommen zu viele Touristen, ist die Tier- und Pflanzenwelt bedroht. Kommen keine Touristen mehr, verliert Equador das Interesse, die Inseln einem strengen Schutz zu unterstellen.

Die Jugend darf ungeduldig Maximalforderungen stellen. Fragwürdig ist es, wenn Parteien den Eindruck erwecken, man könne alles sofort umsetzen.

Wir sagen Tschüss!

Liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Beitrag verabschieden wir uns von Ihnen und wenden uns neuen Projekten zu. Während neun Jahren war der Politblog ein Gefäss für provokative Thesen, pointierte Meinungen und spannende Leserdebatten. Entstanden ist er im Frühling 2011, im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen. Künftig werden wir Meinungsbeiträge und Analysen vermehrt im Inlandteil unserer Zeitungen publizieren. Bitte sagen Sie uns, was Sie am Politblog vermissen werden und welche Themen Sie besonders interessieren. Nehmen Sie sich drei Minuten Zeit für diese Umfrage. Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Vielen Dank! Und herzliche Grüsse, die Redaktion.

Der Beitrag Klimaneutral – und zwar subito erschien zuerst auf Politblog.