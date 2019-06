Klima-Aktivisten ketten sich ans Bundeshaus

Vorzeitig gestoppt: Klimaschützer der Aktion Extinction Rebellion wurden von der Polizei daran gehindert, Kunstblut vor dem Bundeshaus auszuschütten.

Die Regierung versage, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um irreversiblen Schäden abzuwenden, schreibt die Gruppe in einem Flugblatt, das vor dem Bundeshaus verteilt wurde. Noch sei es nicht zu spät. Gemeinsam lasse sich genügend Druck aufbauen, um die Regierung zum Reagieren zu zwingen.

Extinction Rebellion ist international aktiv. Vergangene Woche hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten an den Zaun des Kanzleramts in Berlin gekettet. In anderen Städten kam es zu Strassenblockaden oder Trauermärschen für ausgestorbene Arten.