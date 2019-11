Kann ein linker Politiker «zu fest Mann» sein?

Hans Stöckli hat im ersten Wahlgang das beste Resultat von allen fünfzehn Kandidierenden erzielt. Dennoch sieht man in der Berner SP dem zweiten mit Sorge entgegen: Der 67-Jährige ist manchen zu alt und zu lange im Amt. Vor allem aber scheint er «zu fest Mann» zu sein, wie es bei den Grünliberalen hiess, als sie ihre Wahlempfehlungen diskutierten.

Jedenfalls hörte der SP-Parteisekretär von Frauen, sie wollten beim zweiten Wahlgang nur einer Frau ihre Stimme geben: der grünen Parteipräsidentin Regula Rytz. Legen aber viele Rytz/Leerein, fehlen Stöckli die Stimmen dazu, den SVP-Mann zu schlagen.

Gleiche Chancen für Männer

In einem Interview mit dem «Bund» musste sich Stöckli geradezu dafür rechtfertigen, dass er als Mann seine Arbeit im Ständerat weiterführen will: Wenn man ihm das Amt absprechen wolle, nur weil er ein Mann sei, dann müsse er daran erinnern, dass die Chancengleichheit auch für Männer gelte, sagte er. «Ich kann ja nicht als Frau kandidieren.»

Regula Rytz, Präsidentin der Grünen Partei Schweiz, links, und Hans Stoeckli, SP Ständerat informieren über ihre gemeinsame Kandidatur für den Ständerat, Ende Oktober 2019 in Bern. Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Niemand hatte vor den Wahlen vom 20. Oktober erwartet, dass der Wind so rasch und so scharf dreht. Die Frauen überholten zahlenmässig die Männer auf den Wahllisten, und auch das Wahlresultat überraschte: 27 Männer, aber nur 4 Frauen wurden nicht im Amt bestätigt. Mit dem Resultat, dass 84 Frauen in den Nationalrat gewählt wurden und ihr Anteil von 33,5 auf vorderhand 42 Prozent hochschnellt.

Am höchsten ist der Anteil der Frauen in den Fraktionen von SP und Grünen. In der SP haben sie mit 64,1 Prozent fast eine Zweidrittelmehrheit inne, bei den Grünen sind sie mit 60,7 Prozent nicht weit davon entfernt. Sie werden das Bild ihrer Fraktionen nun massgeblich prägen.