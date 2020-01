Economiesuisse lanciert schon den nächsten Abstimmungskampf

Während die politische Schweiz noch den Abstimmungen vom 9. Februar entgegenfiebert, kreist bei Economiesuisse längst alles um den Tag danach. Der Homophobieartikel und die Mieterinitiative waren dem Wirtschaftsdachverband keine Erwähnung wert, als er am Dienstag in Bern seine Jahres-Medienkonferenz veranstaltete. Stattdessen fokussierte Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl voll auf die «aus wirtschaftlicher Sicht bedeutendste Abstimmung in diesem Jahr»: jene über die Volksinitiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Das SVP-Begehren kommt am 17. Mai an die Urne – und Economiesuisse will mit der Kampagne dagegen schon am 10. Februar loslegen.