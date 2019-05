Kaiserschnitt und künstliche Befruchtung sind rückläufig

Weniger Kaiserschnitte, weniger künstliche Befruchtungen und vor allem viel weniger Dammschnitte: In der Schweiz haben in den letzten Jahren medizinische Eingriffe in den natürlichen Fortpflanzungs- und Geburtsvorgang abgenommen.

Am deutlichsten zeigt sich das beim Dammschnitt, der Erweiterung des Geburtskanals durch einen Schnitt zwischen Vagina und Anus. In den 1980er Jahren war der Eingriff in Spitälern beinahe Routine. 2012 wurde er noch bei einem Viertel der natürlichen Geburten angewendet, 2017 nur noch bei einem Sechstel, was einem Rückgang von fast 8 Prozentpunkten entspricht. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Statistik BFS.