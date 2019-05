Jede fünfte Schweizer Frau hat sexuelle Gewalt erfahren

Wie viele Frauen in der Schweiz haben im Laufe ihres Lebens schon einmal ­sexuelle Belästigung erfahren – wurden im Tram am Po angefasst, im Club an der Brust berührt, auf den sozialen Medien angemacht? Und wie viele Frauen haben schon einmal sexuelle Gewalt erfahren – wurden bedrängt, zu Geschlechtsverkehr gezwungen, haben eingelenkt, weil sie um ihr Leben fürchteten? Will man genaue Angaben dazu erfahren, stösst man immer wieder auf den gleichen Begriff: Dunkelziffer.