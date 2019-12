Hetze wegen sexueller Präferenz – Keller-Sutter nimmt Stellung

Bundesrat und Parlament sagen Ja

Deshalb habe das Parlament beschlossen, die sogenannte Anti-Rassismus-Strafnorm zu erweitern. Heute schütze sie vor «Diskriminierung und Hass wegen Rasse, Ethnie oder Religion». Nun kommt die erweiterte Norm zur Abstimmung, die um das Kriterium der sexuellen Orientierung ergänzt wurde.

Wie das EJPD an einer Medienkonferenz am Dienstag mitteilte, empfehlen der Bundesrat und das Parlament den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, am 9. Februar mit Ja zu stimmen.

Schutz und Meinungsäusserungsfreiheit

«Mit der erweiterten Strafnorm wird der Schutz vor Diskriminierung ausgebaut, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit zu verletzen», erklärt das EJPD. Heute seien Personen nur dann vor Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung geschützt, wenn diese andere Gesetzesartikel verletze. Der Schutz betreffe jedoch nur Einzelpersonen und greife nicht, wenn etwa zu Hass gegen «die Homosexuellen» aufgerufen werde.

Auch die Meinungsäusserungsfreiheit sehen der Bundesrat und das Parlament durch die Strafnorm-Erweiterung nicht verletzt. Kontroverse Diskussionen wie zurzeit über die «Ehe für alle» seien weiterhin erlaubt – wenn diese «den Kern der Menschenwürde» nicht grob verletzten. Zudem würden die Gerichte, seit 1995 die Anti-Rassismus-Strafnorm in Kraft ist, in der Rechtsprechung der Meinungsäusserungsfreiheit grosses Gewicht beimessen.

Gegen die Änderung des Strafgesetzbuchs wurde das Referendum ergriffen. Im Referendumskomitee sind namentlich die Eidgenössisch-Demokratische Union sowie die Junge SVP vertreten.