Hass ist keine Meinung

Am 24. September 1994 wurde die Antirassismusstrafnorm vom Volk angenommen. Hass und Diskriminierung gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Ethnie und ihrer Religion wurden strafbar. Ein Komitee rund um den SVP-Publizisten Emil Rahm, den antisemitischen Schriftsteller Walter Fischbacher und den Holocaust-Leugner Ernst Indlekofer hatte das Referendum ergriffen – und verloren. Seitdem wurde die Antirassismusstrafnorm immer wieder infrage gestellt. Auch der SVP-Rädelsführer Christoph Blocher griff – notabene während eines Besuches in Ankara in seiner Rolle als Justizminister vor türkischen Medien – die Strafnorm an.