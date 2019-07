Fast jedes zweite Fussballspiel ist von Gewalt begleitet

46 Prozent der Fussballspiele in der Super League und in der Challenge League sind von Gewalt begleitet. Dies geht aus einem am Freitag in Bern vorgestellten Bericht der Polizeilichen Koordinationsplattform Sport hervor.

«Es gibt nichts zu beschönigen: 46 Prozent sind ganz einfach zu viel», sagte Paul Winiker, Justiz- und Sicherheitsdirektor des Kantons Luzern, an einem Medienanlass der Swiss Football League und der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD).