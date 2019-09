Es begann mit einer Lüge

Bei schweren Delikten gegen Leib und Leben drohen in aller Regel hohe Freiheitsstrafen. Dass einem Beschuldigten in der gleichen Gerichtsverhandlung noch weitere, weit weniger spektakuläre ­Delikte vorgeworfen werden, spielt in der Berichterstattung selten eine Rolle, weil die Delikte für die Bemessung der Strafe oft kaum mehr ins Gewicht fallen. Dies gilt – zumindest teilweise – auch im Fall des Trios, gegen das vor einer Woche der Prozess eröffnet wurde, welcher am Montag mit den Plädoyers fortgesetzt wird.