«Eine solche Reisegruppe sah die Schweiz noch nie»

12'000 Chinesen reisen in verschiedenen Gruppen an sechs Tagen in der Schweiz herum und besuchen ihre Wunschdestinationen, teilte Luzern Tourismus am Dienstag mit. «Eine solche Reisegruppe hat die Schweiz noch nie gesehen», schreibt die Luzerner Zeitung dazu.

Die Touristen sind Angestellte der amerikanischen Firma Jeunesse Global, einem weltweit tätigen Unternehmen mit Hauptsitz in Florida. Dieses hat ihre erfolgreichsten Verkäuferinnen und Verkäufer in China zu einer sechstägigen «Belohnungs-Reise» eingeladen. «Die total rund 12'000 Personen – Mitarbeitende sowie Begleitpersonen – reisen in verschiedenen Gruppen in die Schweiz», teilte Luzern Tourismus am Dienstag mit. «Die Gäste besuchen diverse touristische Höhepunkte, darunter auch die Region Vierwaldstättersee.»

Schiff fahren, Shoppen, Stadt angucken

«Luzern Tourismus freut sich, dass Luzern als eine der Schweizer Destinationen ausgewählt wurde und in Luzern auch der wichtigste Teil der Reise, die Galadinners und die Feier, stattfinden», heisst es in der Mitteilung weiter. In Luzern werden die tausenden Chinesen etwa Schifffsauflüge unternehmen, in Gruppen die Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken, Shoppen und abends in der Messe ein Galadinner geniessen.

Los gehts am nächsten Montag. Allein an diesem Tag werden 4000 zusätzliche Chinesen in Luzern erwartet. Diese Gruppe reist mit 95 Reisecars aus Basel und Zürich an. Zum Vergleich: Allein an normalen Tourismustagen wird nur schon der Schwanenplatz täglich von 275 Cars angefahren. An fünf weiteren Tagen im Mai (19./20.5. und 24.-26.5.) kommen dann fünf weitere Gruppen.

Luzerner sollen mehr Zeit einberechnen

In Luzern hofft man auf einen Werbeeffekt durch die Riesendelegation aus China. Zu Zentralplus sagte Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, dass die Reisegäste während der Reise über ihre sozialen Medien Werbung für die Destination Luzern machen – und so Bekannte, aber auch die Reisenden selbst wieder nach Luzern zurückkehren würden. Und Tourismusdirektor Marcel Perren sagte dem Newsportal: Wer am Montag durch die Luzern flanieren möchte, müsse mehr Zeit einberechnen.

Die vielen Chinesen bringen natürlich auch Geld in die Stadt: «Die Besucher werden in Luzern während ihres Aufenthaltes durch Verpflegung, Ausflüge und Shopping vier Millionen Franken an touristischer Wertschöpfung generieren», teilte Luzern Tourismus mit.