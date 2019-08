Eine Million für den Wahlkampf in sozialen Netzwerken

Seilziehen um neues Datenschutzgesetz in Sicht

In der Herbstsession wird der Nationalrat über den Datenschutz beraten. Das totalrevidierte Gesetz ist höchst umstritten: Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat sich nur knapp dafür ausgesprochen. Den Stichentscheid fällte Kommissions­präsident Kurt Fluri (FDP), bei 9 zu 9 Stimmen und 7 Enthaltungen. Er ist ein klarer Befürworter des Gesetzes. Die unterschiedlichen Datenschutzniveaus in der Schweiz und in der EU stellten für die Wirtschaft ein Problem dar, sagte er. Von rechts und links gibt es indes Widerstand. Für die SVP ist die Vorlage zu stark auf inter­national tätige Unternehmen ausgerichtet. Aus Sicht von SP, Grünen und GLP wiederum geht die Anpassung an den EU-Standard nicht weit genug. Das heutige Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1993. Mit der Totalre­vision sollen die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigt werden. (sda)