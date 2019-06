Ein Dorf stellt sich gegen seinen Gemüsekönig

Ausgerechnet er. Ausgerechnet Stefan Britschgi – Bauer und Lokalpatriot – hat in seinem Heimatdorf Diepoldsau eine mittlere Staatskrise ausgelöst.

Britschgi will eine grosse Halle bauen, um darin Gemüse zu verarbeiten. Dafür braucht er eine Einzonung, zu gewähren durch den Diepoldsauer Gemeinderat. Doch dieser hat in den Ausstand treten müssen. Beschlussunfähig. An seiner Stelle wird der Gemeinderat von Eggersriet entscheiden.