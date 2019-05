Direktverbindung Bern-Paris gestrichen

Zudem werden die bisherigen Züge durch modernere und komfortablere TGV-Doppelstockzüge mit WLAN ersetzt. Die 19 bisher verkehrenden Zugskompositionen des TGV Lyria mit je 355 Sitzplätzen sind in die Jahre gekommen. Sie werden durch 15 Doppelstockzüge ersetzt, die je 507 Sitzplätze aufweisen. Damit erhöht sich die Kapazität um 30 Prozent.

Damit solle der von der ETH Lausanne vorausgesagte Verkehrsanstieg von 25 Prozent zwischen der Schweiz und Frankreich umweltgerecht abgefedert werden, heisst es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft TGV Lyria vom Dienstag.

Gestrichen wird hingegen die Direktverbindung zwischen Bern bzw. Olten und Paris. Die SBB sind in dieser Sache mit den betroffenen Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt an einem runden Tisch im Gespräch. Trotz Umsteigen verlängert sich die Fahrzeit künftig nur um fünf Minuten. Wegen Bauarbeiten im Raum Liestal müssen vorerst aber 30 Minuten mehr Fahrzeit in Anspruch genommen werden, weil die knappen Anschlüsse in Basel vorerst nicht eingehalten werden können.

Neue ICE-Züge nach Deutschland

Auf den Verbindungen von Chur, Zürich und Basel nach Deutschland und von Bern und Interlaken nach Deutschland kommen neue ICE-Züge der vierten Generation in den Einsatz. Auf den Strecken von Basel und Zürich ins Tessin fahren die neuen Giruno-Züge von Stadler. Schritt für Schritt sollen diese ab 2020 auch nach Mailand fahren.

Die neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge fahren ab Dezember auf dem Intercity 3 zwischen Basel und Chur. Weiter nimmt die SBB die S-Bahn-Genf in Betrieb. Es werden aber auch Verbindungen gestrichen und verlangsamt. Bereits ab dem Juni und voraussichtlich bis Dezember dauert die Reise von der Deutschschweiz ins Tessin zwischen 8 und 15 Minuten länger, weil die Strecke zwischen Arth Goldau und Zug erneuert wird.

Ab Dezember müssen Reisende zwischen Basel und Olten mit Einschränkungen rechnen. Für Reisende von Bern oder Olten, die in Basel auf den TGV nach Paris umsteigen wollen, verlängert sich die Reisezeit um eine halbe Stunde. Vom Oktober 2019 bis April 2020 werden zudem beim Bahnhof Zürich Flughafen die Gleise erneuert. Fernverkehrszüge werden umgeleitet und verkehren teilweise nicht über den Flughafen, so die SBB.

Zudem gibt es Änderungen in den Regionen:

Mittelland

Die S29 Turgi-Aarau verkehrt stündlich weiter nach Olten und wird mit der S8 Olten-Sursee verknüpft.

Zwischen Langenthal und Olten verkehrt die S23 neu werktäglich durchgehend bis 20 Uhr im Halbstundentakt.

Zentralschweiz

Auf der S1 Sursee-Luzern-Baar gibt es neue Frühverbindungen und mehr Sitzplätze. Die Fahrzeuge auf der S9 Luzern-Lenzburg und auf der S99 Luzern-Hochdorf werden modernisiert.

Nordwestschweiz

Die Anschlüsse der S9 «Läufelfingerli» auf den Fernverkehr in Olten und Sissach werden verbessert.

Der Fahrplanentwurf 2020 ist ab dem 29. Mai im Internet unter www.fahrplanentwurf.ch abrufbar.