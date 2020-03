Dieses Krisenmanagement ist unbefriedigend Im Umgang mit Corona agieren die Kantone wirr und uneins. Und wie schnell das medizinische Material ausgeht, ist bedenklich. Fabian Renz

Es ist eine Nachricht wie aus einer anderen Welt. Eine «mysteriöse Lungenkrankheit» grassiere in Wuhan, China, bislang noch ohne Todesfälle: Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am 9. Januar. Es war die allererste Meldung in Schweizer Medien über den neuen Covid-19-Erreger – der sich inzwischen in rasender Geschwindigkeit über den Erdball ausgebreitet hat. Rund 3300 Erkrankte sind seit jener knapp zwei Monate alten Depesche gestorben.

Seit dieser Woche hat auch die Schweiz ihr erstes Todesopfer. Wie viele noch folgen könnten, wird mit jedem Tag ungewisser. Denn mittlerweile haben Bundesrat Alain Berset und das ihm unterstellte Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Anspruch aufgegeben, alle Infizierten zu ermitteln und zu isolieren (lesen Sie hier den Bericht dazu).

Wer Husten und Fieber bekommt, soll zu Hause bleiben, auf rasche Besserung hoffen und möglichst die überlastete Spitalinfrastruktur nicht in Beschlag nehmen. So lautet seit diesem Freitag der offizielle Rat an alle, die nicht betagt oder durch ein anderes Leiden bereits geschwächt sind. Mit anderen Worten: Die Schweiz kapituliert vor dem Virus. Fleissiges Händewaschen und gegenseitiges Abstandhalten können die Ausbreitung der Krankheit zwar noch verzögern (was gemäss Fachleuten ebenfalls wichtig ist). Verhindern können sie sie nicht mehr. Corona wird über die Schweiz hinwegrollen.

«Es gibt gute Gründe für 26 verschiedene Steuerfüsse, aber nicht für 26 verschiedene Strategien gegen eine globale Epidemie.»

Haben wir es mit Regierungsversagen zu tun? Es wäre ein zu harsches Urteil. Kein Land war bisher in der Lage, eine wirksame Abwehr gegen die Epidemie zu organisieren. Die Leistung der Behörden in einem Krisenfall wie diesem bemisst sich auch an der Stringenz ihrer Entscheide und an ihrer Kommunikation. Berset und das BAG erhielten dafür bislang mehrheitlich Lob. Nicht zu Unrecht: Sie informierten engmaschig, stellten ausführliche Materialien zur Verfügung und sorgten zügig für eine Hygienekam­pagne. Und sie erliessen das viel diskutierte Verbot für Versammlungen mit mehr als 1000 Personen – dem zwar etwas Willkürliches anhaftet, das aber, glaubt man den Epidemiologen, durchaus effektvoll sein kann.

Mittlerweile jedoch gibt es Anzeichen von Ratlosigkeit. Dass der nunmehr postulierte Verzicht auf Corona-Tests bei weiten Teilen der Bevölkerung zu mehr Ansteckungen führen wird, nimmt man beim BAG achselzuckend hin. Die Nonchalance kontrastiert mit den teils alarmistisch wirkenden Reaktionen und Empfehlungen an anderer Stelle: Ganze Kindergärten stecken in Quarantäne, den Menschen wird ein im Pendelverkehr unmöglich einzuhaltendes Social Distancing von zwei Metern gepredigt. Ob und wie sehr man vor Corona auf der Hut sein muss, ist für den Einzelnen je länger, desto weniger klar.

Unbefriedigend ist in jedem Fall das Krisenmanagement der Kantone. Die federführende Gesundheitsdirek­torenkonferenz (GDK) scheiterte am Mittwoch beim Versuch, sich auf ein gemeinsames Regulativ zu einigen. Die Präsidentin der GDK, die St. Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann, vergrösserte die Kon­fusion hinterher noch durch einen erratischen Medienauftritt. So verfährt weiterhin jeder Kanton nach eigenem Gutdünken, wenn es etwa um die Bewilligung mittelgrosser Veranstaltungen geht. Zürich zum Beispiel will Konzerte oder Feste mit über 150 Teilnehmern weiterhin ohne die vom BAG vorgeschlagenen Risikoprüfungen bewilligen – was schlechtestenfalls Magnetwirkung auf Auswärtige haben könnte.

Die Probleme gründlich aufarbeiten

Dabei ist der Fall klar. Es gibt vielleicht gute Gründe für 26 verschiedene Kantonssteuerfüsse, aber definitiv nicht für 26 verschiedene Strategien gegen eine globale Epidemie. Gefragt wäre kluge Leadership. Die GDK zeigt sich bisher nicht in der Lage, diese Rolle zu übernehmen. Bundesrat Berset täte daher gut daran, von seinen Kompetenzen offensiveren Gebrauch zu machen – und sich von Protesten über beschnittene Einflusssphären nicht beeindrucken zu lassen.

Es sind aber nicht nur strukturelle Mängel zu beklagen. Bedenklich ist auch, wie schnell wichtige Güter bereits knapp werden, etwa Schutzmasken. Die Schweiz ist einer der wohlhabendsten Staaten der Welt, dazu mit einer ausgeprägten Vor­sorge- und Absicherungsmentalität. Dass dieses Land dabei versagt, sich über eine allererste Startphase hinaus mit dem nötigen medizinischen Equipment zu versorgen, ist schlicht verblüffend.

Die Corona-Krise wird uns noch viele Monate beschäftigen. Irgendwann wird sie (hoffentlich) überwunden sein, und dann wird man die Probleme, die nun zutage treten, gründlich aufarbeiten müssen. Die Sterblichkeit bei Covid-19 beträgt zwischen 1 und 3 Prozent, genau weiss man es nicht. Irgendwann könnte uns eine wesentlich gefährlichere Epidemie treffen. Spätestens dann müssen wir besser vorbereitet sein.