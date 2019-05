Diese Angst vor der Grösse

Das ist ein gutes, solidarisches Prinzip, um das uns viele beneiden. Wer zum Beispiel in Frankreich den Zug nimmt, muss oft über Paris fahren, denn was Paris nicht interessiert, gehört zur Provinz und wird auch so behandelt. Der italienische Süden darbt neben dem Norden, und der Brexit hatte in Grossbritannien auch deshalb Erfolg, weil sich die Ressentiments gegen die Zentralmacht London seit Jahrzehnten angestaut hatten. Hingegen haben in den USA mit ihren Millionenstädten die bevölkerungsarmen Staaten einen zu grossen Einfluss. Das kleine Delaware stellt zwei Senatoren, das riesige Kalifornien auch. Übrigens haben die Schweizer die Einrichtung eines Ständerats von den USA übernommen.

Am Dienstag im Nationalrat verlangten die Bergkantone einen Teil des Geldes, welches der Rat für die Städte vorgesehen hatte. Das ist berechtigtes Lobbying. Es zeugt allerdings auchvon einer Verkennung der Tatsachen. Schon deshalb ist es beruhigend, dass die Forderung chancenlos blieb. Denn unseren Bergkantonen und überhaupt den ländlichen Gebieten geht es bestens, genauso gut wie unseren Bauern, die von den Räten chronisch bevorteilt werden.

Das hat eine Menge mit der politischen Verteilung zu tun, wie der Ständerat, das Parlament der Kantone, sie vornimmt. Die Schweiz beschloss bei ihrer politischen Gründung und aus einem antizentralistischen, antiroyalistsichen republikanischen Reflex heraus, ihren Regionen gerecht zu werden. Als mittlerweile verstädtertes, von Agglomerationen überzogenes Land ist diese Verteilung schon lange nicht mehr angemessen.

Parlamentarier wohnen im Grünen

Vielmehr hat das chronische Lob des Kleinen zu einer Verzerrung der Verhältnisse geführt. Es ist arrogant, die ländliche Schweiz zu ignorieren. Doch tragen die Städte die schwersten Lasten eines Kantons: Sie haben grössere Konflikte, eine höhere Kriminalität, mehr Verkehr, höhere Ausgaben für Gesundheit und Kultur, sie leiden mehr unter dem Lärm, der schlechten Luft, der Wohnungsnot. In den Städten werden aber auch die Utopien entwickelt, neue Wohnmodelle ausprobiert, Entwürfe für die Zukunft formuliert.

Da aber fast alle Parlamentarier im Grünen wohnen oder auf dem Hügel, wie vor ein paar Jahren eine Umfrage deutlich gemacht hat, haben die wenigsten dieser Politiker eine Ahnung, wie es sich in der Stadt so anfühlt. Dazu kommt eine überholte und sentimentale Verklärung des Kleinen. Als Mani Matter, Meister der Bescheidenheit, in seiner Dissertation den schwindenden Einfluss der kleinen Gemeinden auf die Praxis des Bundesgerichts nachwies, veränderte das Gericht diese Praxis.

Das war 1965 und ist längst Vergangenheit, was sich beispielsweise bei den Abstimmungen zeigt, bei denen die Städte desavouiert werden. Auch die Forderung nach einer angemessenen urbanen Vertretung im Parlament bleibt chancenlos. Sie scheiterte spätestens am Ständemehr.