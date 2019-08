Die Stunde der Schnüffler naht

Die Observation durch bewilligte Beschatter bei allfälligen Missbrauchsfällen ist ab übernächstem Monat möglich, dann gelten die Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen. Die Stimmberechtigten hatten den Observationsartikel im November 2018 gutgeheissen. Weil gegen die Abstimmung Beschwerden eingereicht wurden, konnte der Artikel zunächst nicht in Kraft gesetzt werden. Inzwischen hat das Bundesgericht die Beschwerden abgewiesen. Damit könnten die rechtlichen Grundlagen in Kraft treten, teilte das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Freitag mit.