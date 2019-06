Die SP hat sich auf die falschen Gegner eingeschossen

Für die SP war es eine Horror­woche. Die Schwesterparteien verloren bei den EU-Wahlen, und in Zürich wechselten weitere Promis zu den Grünliberalen. Die Parteiführung war sicher froh, konnte sie in ein langes Wochenende verreisen.

Die SP befindet sich nicht in einer Krise wie in Deutschland oder Frankreich. Sie gewann in den Kantonen zuletzt immer noch Sitze dazu. Auch die Mitgliederzahl steigt, trotz namhaften Abgängen. Und dennoch steckt die Partei in Schwierigkeiten. Wenn alles in Ordnung wäre, liefen Leute wie Chantal Galladé und Daniel Frei nicht davon. Es sind nicht nur die internen Richtungskämpfe, die der SP zusetzen. Immer mehr macht ihr auch die grüne Konkurrenz zu schaffen.