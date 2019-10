Die Pferde auf den Schlachthöfen leiden noch immer

Das Jahr ist vorüber. Doch die Zustände in den südamerikanischen Schlachthöfen sind unverändert prekär, unter anderem in den Betrieben Clay und Sarel in Uruguay und Lamar in Argentinien. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der Tierschutzbund Zürich (TSB). Bei einem Treffen im Zürcher Hauptbahnhof präsentieren Präsident York Ditfurth und Projektleiterin Sabrina Gurtner neues Videomaterial, dazu zwei Reports. «Es hat sich nichts geändert», sagt Gurtner, die vor Ort recherchiert hat. Die Filmaufnahmen stammen von April 2018 bis Februar 2019. Damit reichen sie zwar nicht bis heute, aber weit in den Zeitraum hinein, in dem der Verband Verbesserungen gelobt hatte.

Verletzt und abgemagert

Auch die aktuellen Aufnahmen zeigen lahmende, verletzte, stark abgemagerte Pferde – Tiere also, die leiden, bevor sie geschlachtet werden. Der Tierschutzbund hat die Verstösse schriftlich dokumentiert. Zum Beispiel im Schlachthof Clay: «Zwei Pferde mit grossflächigen tiefen Verletzungen, die vermutlich den Knochen freilegten, waren mindestens einen Monat in der Sammelstelle – ohne Wundversorgung.» Oder zur Sammelstelle in Ibicuy für den Schlachthof Lamar in Argentinien heisst es: Ein Pferd «lag erschöpft am Boden, war extrem abgemagert und übersät mit Wunden und Narben, hatte Durchfall und war sogar zum Fressen zu schwach».

Verbandsmitglieder importieren direkt und beliefern hiesige Restaurants und Metzgereien .

Was sagt Josef Pittino, der Präsident der Pferdefleischimporteure, zu den Vorwürfen? «Wir tolerieren in keiner Weise leidende Tiere in den Schlachtbetrieben», antwortet er auf Anfrage schriftlich. Der VPI wolle den «Prozess zur Verbesserung der Situation» stetig vorantreiben. So sei sichergestellt, dass weiterhin «hochqualitatives» Pferdefleisch in die Schweiz importiert werde.

Pittino betont, der VPI selber führe kein Pferdefleisch ein. Die Verbandsmitglieder würden direkt importieren und hiesige Restaurants und Metzgereien beliefern. Auch sei der VPI gegenüber seinen Mitgliedern nicht weisungsberechtigt. Der Verband hat laut Pittino in den letzten sechs Jahren schwergewichtig daran gearbeitet, externe Kontrollen in den südamerikanischen Schlachthöfen zu organisieren. Diese würden auf einem internen Tierschutzhandbuch basieren. Diese Argumentation lassen die Tierschützer nicht gelten: Der VPI sei sehr wohl für die Qualitätskontrolle bei den Lieferanten seiner Mitglieder verantwortlich, sagt TSB-Präsident Ditfurth.

K.-o.-Kriterien sind umstritten

Das Qualitätshandbuch des VPI soll Schweizer Standards in südamerikanischen Schlachthöfen durchsetzen. In der aktuellsten Version enthält es auch sogenannte K.-o.-Kriterien. Verstösse dagegen führen zur Suspendierung eines Schlachthofes. Dazu zählt, elektrische Treibhilfen und Stöcke zu gebrauchen, Hunde als Treibhilfe einzusetzen, die Pferde auf den Kopf oder die Geschlechtsteile zu schlagen oder ihnen Draht durchs Maul zu ziehen.