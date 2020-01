Die kuriose Erinnerungslücke des Pleite-Reeders

Nun aber gibt es Grund zur Hoffnung, dass der Schaden der öffentlichen Hand in diesem Jahr leicht geschmälert werden kann. Das Wirtschaftsstrafgericht des Kantons Bern hat soeben den Prozess gegen Reeder Hansjürg Grunder angesetzt: Grunder war der Chef der Swiss-Cargo-Line- und Swiss-Chem-Tankers-Schiffsgruppen, deren Konkurs den Bund rund 200 Millionen Franken gekostet hat.

Wurde der Bund getäuscht?

Schon die Eckwerte des Prozesses lassen erahnen, dass da keine gewöhnliche Gerichtsverhandlung stattfindet. Über den Zeitraum von zwei Wochen will das Wirtschaftsstrafgericht Bern im nächsten Sommer die Frage klären, ob Reeder Grunder gegen das Gesetz verstossen hat. Allein für das Beweisverfahren hat das Gericht volle drei Tage eingeplant. Die Urteilsverkündung ist für den 9. Juli vorgesehen.

Wie das Urteil ausfallen wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. Die Berner Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten beschuldigt Grunder, zu hohe Bau- und Erwerbspreise für Hochseeschiffe vorgetäuscht zu haben, um beim Bund widerrechtlich Bürgschaften zu erlangen. Die Anklage lautet auf Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Betrug zulasten des Bundes.

Das Verfahren dreht sich um fünf Schiffe, die Grunder in den Jahren 2005 und 2013 mithilfe von Bundesbürgschaften von 130 Millionen Franken erworben hat. Geht es nach der Anklage, soll Grunder einen Teil dieser Summe jetzt zurückzahlen. Wie viel die Staatsanwaltschaft fordert, ist noch unbekannt. Die Grössenordnung aber lässt sich aufgrund eines Urteils des Obergerichts des Kantons Bern vom Mai 2019 abschätzen: Hier ist für den Fall Grunder von «Ersatzforderungen in voraussichtlich zweistelliger Millionenhöhe» die Rede.

Zwei Verträge für dasselbe Schiff

Bisher unbeachtete Dokumente aus dem Strafverfahren gegen den Reeder lassen zudem erkennen, worauf die Staatsanwaltschaft ihren Verdacht stützt. So sind die Ermittler im Besitz von zwei Verträgen für den Kauf desselben Schiffes. Die Sache scheint rätselhaft: Die 40-seitigen Verträge sind praktisch identisch. Sie unterscheiden sich «nur in untergeordneten Punkten», wie es in einem Urteil des Obergerichts des Kantons Bern heisst. Einzige Ausnahme: der Kaufpreis. Hier besteht zwischen den Verträgen offenbar eine erhebliche Differenz.