Die Ideologie des IS wirkt auch in der Schweiz weiter

Tiefes Bildungsniveau

Die letzten bekannten Jihad-Reisenden haben die Schweiz 2016 in Richtung islamisches Kalifat verlassen. Dass die Studie somit mindestens drei Jahre zu spät kommt, ist nicht der Fehler der Forscher. Schuld sind vor allem die Bundesbehörden, allen voran der NDB, welcher die Datensätze zu den radikalisierten Personen so lange zurückhielt, bis deren wissenschaftliche Auswertung kaum noch Erkenntnisgewinn brachte. Vieles von dem, was die Studie nun belegt, hat die Redaktion Tamedia – in unwissenschaftlicher Form und gestützt auf einen kleineren Datensatz – schon vor zwei Jahren bekannt gemacht.

Infografiken: Die Jihad-Karte der Schweiz Ein Recherche-Team von langenthalertagblatt.ch/Newsnetz hat aufgeschlüsselt, wo die Gotteskrieger wohnen, wie sie leben und wie alt sie sind. (Abo+)

Die Forscher konnten anonymisierte Daten von 130 radikalisierten Individuen auswerten, die ihnen der NDB zur Verfügung gestellt hatte. Weil die Statistik des NDB nur 77 Personen aufzählt, die in den Jihad nach Syrien und in den Irak gereist sind, handelt es sich um eine recht grosse Stichprobe. Darin befinden sich zum Beispiel auch Personen, die an der Ausreise gehindert wurden oder die wegen jihadistischer Propaganda im Internet auffielen. Auffällig ist der hohe Anteil junger Männer, während Frauen nur gerade elf Prozent ausmachen. Während das Durchschnittsalter bei 28 Jahren liegt, ist fast jede fünfte radikalisierte Person zwischen 15 und 20 Jahren alt. Der Anteil der Konvertiten an den Jihadreisenden ist mit 20 Prozent auffallend hoch.

Grafik vergrössern

Das Bildungsniveau der Betroffenen ist eher tief. Viele Männer in der Stichprobe wurden offenbar durch ihr Umfeld radikalisiert. So wurden 93 von 97 Individuen von Gleichaltrigen beeinflusst. Bei den Frauen waren das vor allem die Beziehungspartner. Die Studie schliesst daraus, dass die sozialen Kontakte der Betroffenen massgeblich Einfluss auf die Radikalisierung hatten. Solche Kontakte gibt es im Freundeskreis, in Moscheen, an Islamseminaren und bei der Missionierungsarbeit. 29 von 99 Personen, von denen Daten bekannt waren, machten bei der islamischen Missionierung mit, darunter die Koranverteilaktion «Lies!». Die meisten der radikalisierten Individuen haben einen Migrationshintergrund, wobei ein Grossteil davon schon während ihrer Kindheit oder Jugend in der Schweiz sozialisiert wurde. Am stärksten betroffen sind Menschen vom Balkan, gefolgt von Nordafrika, der Region West- und Südeuropa sowie vom Nahen und Mittleren Osten.

Bei der Verteilung innerhalb der Schweiz kommt die Genferseeregion an erster Stelle, gefolgt vom Espace Mittelland, der Region Zürich und der Nordwestschweiz. Gemessen an der muslimischen Bevölkerung fiel der Anteil der radikalisierten Personen besonders hoch im Tessin und rund um den Genfersee aus.