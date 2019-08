Die Hälfte spricht kaum Deutsch – eine Lehrerin erzählt

Schwierig ist es, wenn plötzlich eine Schülerin in meine Klasse kommt, die erst seit drei oder vier Wochen Deutsch lernt. Meine ­Kollegin erlebte das kürzlich, als ein spanischer Schüler in ihre erste Klasse kam. Weil er nichts verstand, war ihm langweilig und er begann, den Unterricht zu sabo­tieren: Er schlug andere Kinder, ­rastete immer wieder aus und war irgendwann nicht mehr tragbar. Wir haben mithilfe eines ­Hort-Mitarbeiters, der Spanisch konnte, und der Fachstelle für ­Förderung versucht, die Situation zu verbessern.

Auch in meiner Klasse habe ich einen Schüler, der regelmässig ­seine Fäuste einsetzt, wenn er sich nicht mehr mit Worten zu wehren weiss. Er geht auf andere Schüler los oder prügelt auf Türen ein.

Dass ein Grossteil der Klasse Sprachdefizite hat, ist für mich ­Alltag. Ich muss meinen Unterricht dementsprechend anpassen – das ist unfair gegenüber den ­Kindern, die perfekt Deutsch ­sprechen. Meistens achte ich darauf, dass sie den anderen die komplizierten Wörter erklären. Mich ­unterstützt jeweils eine Fachlehrperson, die alle Aufgaben mit den fremd­sprachigen Kindern im Voraus anschaut. Dafür müssen wir aber eng zusammenarbeiten, das ist aufwendig. Zudem wurden uns für dieses Schuljahr die Ressourcen gekürzt – ich kann die Kinder nur noch für drei statt vier Lektionen pro Woche zur Fachlehrerin schicken. Wie viel das dann noch bringt, ist fraglich.

Die Sprache ist in der Schule ­extrem wichtig, in allen Fächern. Wenn Schüler im Mathe-Unterricht die Aufgabenstellung nicht verstehen, sind sie bereits im Nachteil. Anders gesagt: Wenn du nicht gut Deutsch kannst, hast du verloren. Ich habe viele intelligente Kinder in der Klasse, die aber ­wegen ihrer Sprachdefizite schlechte Leistungen erbringen.

Diese Defizite können sie aufholen, sofern sie die Motivation ­mitbringen. Eine albanische Schülerin von mir, die am Montag die dritte Klasse beginnt, spricht zu Hause nur Albanisch. Aber sie liest sehr gerne und ist wissbegierig. In der Schule blüht sie regelrecht auf, ihr Deutsch ist dementsprechend gut und wird immer besser. Viele Kinder lernen schnell, so auch der Spanier. Seit er sich auf Deutsch ausdrücken kann, war er nie mehr auffällig in der Schule.»

Aufgezeichnet: Lisa Aeschlimann