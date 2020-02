Die drei grössten Probleme im neuen Asylregime

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat im letzten Jahr in Asylverfahren im Schnitt innerhalb von 50 Tagen entschieden. Mit den beschleunigten Asylverfahren soll erreicht werden, dass die Asylsuchenden rasch wissen, ob sie in der Schweiz Schutz erhalten oder das Land verlassen müssen. Eine positive Bilanz zieht Migrations-Staatssekretär Mario Gattiker bei den freiwilligen Ausreisen. Diese sind mit dem neuen Asylgesetz um über 30 Prozent gestiegen. Doch was ist aus den Hauptkritikpunkten am beschleunigten Asylverfahren geworden?