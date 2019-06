Die autofreundliche SVP beschert der Bahn einen Millionensegen

Milliarden für unausgereifte Projekte

Sämtliche Regionen hatten am Ende etwas zu feiern. Ein «Freudentag» war es für den St. Galler Thomas Ammann (Doppelspurausbau Rorschach), einen «Meilenstein» priesen die Luzerner (Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern), für den Walliser Philipp Matthias Bregy sind die «Weichen auf Zukunft gestellt» (Doppelspur Lötschberg, Projektierung Grimseltunnel, Ausbau nach Zermatt), «Danke» sagte die Baselbieterin Elisabeth Schneider-Schneiter (Bahnknoten Basel), und der Genfer Hugues Hiltpold freute sich, weil es in Zukunft im Viertelstundentakt nach Lausanne geht. Nur etwas strich das Parlament: eine Haltestelle in der Gewerbezone des 700-Seelen-Dörfchens Buttes im Neuenburger Jura.

Die Finanzkommission hält die Investitionen dank des Bahnfonds für vertretbar. Weil auch die Unterhaltskosten daraus bezahlt werden, sollten keine ungedeckten Folgekosten entstehen. Viel gröber gesündigt hatte der Nationalrat im März bei den Nationalstrassen, als er das bundesrätliche Bauprogramm von 12,8 Milliarden um 1,5 Milliarden Franken erhöhte – unter anderem mit unausgereiften Projekten. Das wird der Ständerat am Donnerstag korrigieren, trotz Wahljahr.