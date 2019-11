Der neue serbische Botschafter diente dem Diktator

Wann der neue Botschafter eintrifft? «Das wüssten wir auch gerne», antwortet der Mann am Telefon der serbischen Mission in Bern. Das Datum ist noch ­ungewiss, der Name aber bekannt: ­Goran Bradic heisst jener Mann, der in Zukunft die Republik Serbien in der Schweiz vertreten wird.