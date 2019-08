Der müde 2'800'000'000-Franken-Trick des Bundes

Seit der Einführung der Schuldenbremse 2003 erzielte der Bund in 14 von 16 Jahren einen Überschuss in durchschnittlicher Höhe von über 2 Milliarden Franken. Jedes Mal wurden dafür mehr oder weniger die gleichen Gründe präsentiert: die unerwartet gute Konjunktur, der unerwartete Rückgang von Inflation und Zinsen, die unerwartete Zunahme der Verrechnungssteuereinnahmen, die unerwartete Nichtausschöpfung des gewährten Ausgabenbudgets.

«Wenn ein Land jedes Jahr ein Milliardenplus schreibt, um damit Spielchen zu treiben, dann grenzt das an Wohlstandsverwahrlosung.»

Wenn immer dasselbe «unerwartet» eintrifft, fängt die Sache an zu stinken: nach absichtlich falscher Budgetierung, nach Polittheater und Unredlichkeit im Umgang mit Volk und Parlament, das über Steuererhebungen und Geldverteilung entscheidet. Auch diese Woche warfen die Linken SVP-Finanzminister Maurer vor, das Budget absichtlich schlechtzureden, um den Spardruck hoch zu halten. Aber auch linke Säckelmeister wie der Stadtzürcher Daniel Leupi prognostizieren regelmässig ein Defizit, um dann – oh, Wunder! – einen grossen Überschuss auszuweisen, der angeblich der eigenen, hohen Ausgabendisziplin zu verdanken sei.

Wenn ein Land jedes Jahr ein Milliardenplus schreibt, um damit Spielchen zu treiben – während andere Staaten in Schulden ertrinken –, dann grenzt das an Wohlstandsverwahrlosung. Dem Selbstlob glaubt ohnehin niemand mehr, im Gegenteil: Für finanzpolitische Laien, und das sind wohl die meisten in diesem Land, klingen Milliardenüberschüsse so, als ob man in der Schweiz das Geld zum Fenster hinauswerfen könnte.



