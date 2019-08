Dem Methusalem des Parlaments droht die Abwahl

Als Paul Rechsteiner im Bundesparlament vereidigt wurde, trugen die Männer noch Schnäuze. Rechsteiner trägt heute, 33 Jahre später, noch immer einen – wie überhaupt die Zeit an diesem Dauerpolitiker spurlos vorüberzuziehen scheint: Er sieht auf aktuellen Fotos fast genau so aus wie 1986, vertritt dieselben hart linken Ansichten, verteidigt als Anwalt nach wie vor Drogenabhängige und Kleinkriminelle, und die St. Galler Wählerinnen und Wähler hielten all die Jahre an ihm fest. 2011 beförderten sie ihn gar vom National- in den Ständerat.