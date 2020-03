Das Volk wird fast sicher über die Konzerninitiative abstimmen Einigt sich das Parlament noch auf einen Gegenvorschlag? Nach der jüngsten Debatte im Nationalrat ist das praktisch ausgeschlossen. So kommt die Initiative definitiv an die Urne. Luca De Carli

«Wir werden abstimmen»: Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht im Nationalrat. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Karin Keller-Sutter gab sich am Mittwoch schon im ersten Satz ihrer Rede im Nationalrat siegessicher. «Wir werden voraussichtlich im November dieses Jahres über die Konzernverantwortungsinitiative abstimmen», sagte die FDP-Bundesrätin. Und sie fürchte sich nicht vor dieser Abstimmung. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.

Ihre Aussage bedeutet auch: Keller-Sutter erwartet nicht, dass sich das Parlament am Ende auf den Gegenvorschlag zur Initiative einigen wird, den der Nationalrat ausgearbeitet hat – und den der Bundesrat ebenfalls ablehnt. Nur für diesen Vorschlag sind die Initianten zum Rückzug bereit, wie sie am Mittwoch nochmals versicherten.

Zwar hat sich der Nationalrat zum inzwischen dritten Mal für seinen Gegenvorschlag ausgesprochen. Aber nur noch knapp. Betrug die Differenz zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager im Sommer 2018 noch 48 Stimmen, sind es nun nur noch 11.

CVP wechselt das Lager

Wie konnte es dazu kommen? Der Grund sind grosse Veränderungen bei der FDP und der CVP. Bei der FDP stimmten zuletzt nur noch zwei Nationalräte für den Gegenvorschlag. Bei der CVP sind es noch sieben. Zum Vergleich: Noch im Juni 2019 hatten die Nationalräte der CVP fast geschlossen für den Gegenvorschlag gestimmt.

Die Veränderungen haben vor allem mit Karin Keller-Sutter zu tun. Sie hatte im August 2019 den Gesamtbundesrat von einem zweiten, viel weniger weit gehenden Gegenvorschlag überzeugt. Keller-Sutters Vorschlag wurde im Dezember vom Ständerat angenommen. Im Nationalrat wiederum sind nun viele Vertreter von FDP und CVP im Lager der Bundesrätin.

Unterstützt wurde Keller-Sutter insbesondere von zwei CVP-Politikern: Ständerat Beat Rieder hat den Vorschlag für sie in die kleine Kammer eingebracht. Nationalrat Philipp Bregy hat ihn als Minderheitsvorschlag in der grossen Kammer vertreten. Rieder und Bregy arbeiten in Brig zusammen in der gleichen Anwaltskanzlei.

Am Ende gar kein Gegenvorschlag?

Die Beratungen über die beiden Gegenvorschläge gehen schon am Montag im Ständerat weiter. Bleiben sich die beiden Kammern uneinig, kommt das Geschäft in den Tagen darauf noch je einmal in den National- und den Ständerat. Schliesslich – in zwei Wochen – bliebe noch die Einigungskonferenz. Sie müsste den Räten einen der zwei Gegenvorschläge als Lösung präsentieren. Lehnt einer der Räte ab, kommt die Konzerninitiative im Herbst ohne Gegenvorschlag vors Volk.

Diesen Ausgang erwartet Hans-Ueli Vogt (SVP). Er ist einer der Autoren des Gegenvorschlags des Nationalrats. Vogt geht zwar davon aus, dass im Nationalrat bis zum Schluss eine Mehrheit an seinem Konzept festhalten wird. Allerdings erwartet auch sein Gegenspieler Beat Rieder nicht, dass die Mehrheit im Ständerat kippt.

Hinzu kommt: Der Vorschlag des Nationalrats wird inzwischen hauptsächlich von den linken Parteien getragen. Die haben jedoch am Mittwoch angekündigt, dass sie eine Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag einem Ja zum Vorschlag des Ständerates vorziehen.