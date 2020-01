«Das ist eine klare Drohung von Trump»

Erneut dominierte die Anwesenheit von Donald Trump das WEF in Davos. Und angesichts seiner Aussagen rückten Fragen zum Handelsstreit wieder ins Zentrum. Noch vor den US Wahlen wolle er ein Handelsabkommen mit den Europäern, um die seiner Ansicht nach unfaire Behandlung der Europäer gegenüber den USA zu beenden, erklärte er in einer Pressekonferenz, bevor er Davos verliess. Europa sei in Handelsfragen noch schwieriger als China, sagte der US-Präsident. Wenn es nicht schnell zu einem Deal komme, werde er selber für eine Lösung sorgen, und diese verschaffe den USA noch mehr Vorteile. «Das ist eine klare Drohung an die Europäer», sagt dazu Markus Diem Meier, Chefredaktor und Autor der Tamedia-Redaktion.