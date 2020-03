Corona-Fall bei Fifa-Prozess Einer der Beschuldigten in «Sommermärchen»-Fall hat sich in Selbst-Quarantäne begeben. Damit droht das Verfahren zu platzen. Thomas Knellwolf

Mit dem Corona-Verdacht in Wolfgang Niersbachs Umfeld wird eine Verschiebung des Prozesses wahrscheinlicher. Bild: Georgios Kefalas (Keystone)

Wolfgang Niersbach, einer von vier Angeklagten im Betrugsprozess um die Fussball-WM 2006, ist gemäss Angaben seines Schweizer Anwalts von einem Corona-Fall an seinem Wohnort München betroffen. An der Schule von Niersbachs vierzehnjährigem Stiefsohn gebe es einen Verdachtsfall. Das Jüdische Gymnasium in München sei deswegen bis 16. März geschlossen worden.

Niersbach lebt gemäss einer Eileingabe seines Rechtsvertreters Bernhard Isenring ans Bundesstrafgericht mit seinem Stiefsohn unter einem Dach und hatte bis vorgestern Dienstag engen Kontakt mit ihm. Niesbachs Lebenspartnerin sei von ihrem Arbeitsplatz nach Hause geschickt worden.

Niersbach war gestern Mittwoch als einziger von drei deutschen Beschuldigten, allesamt im Pensionsalter, zu seinem Prozess in Bellinzona aufgetaucht. Zwei Mitangeklagte hatten gesundheitliche Probleme und das Virus als Grund angeführt, um der Verhandlung fernzubleiben.

Mit dem Corona-Verdacht in Niersbachs - bislang indirekten - Umfeld wird eine Verschiebung des Prozesses wahrscheinlicher. Die Verteidiger hatten dies bereits in den vergangenen Tagen vehement gefordert. Das Bundesstrafgericht wollte nicht verschieben. Bereits im April drohen die Vorwürfe um das Sommermärchen, als das die WM in die deutschen Annalen einging, zu verjähren.