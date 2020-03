«Chiudere!»: Der Kanton Tessin wartet nur noch auf die totale Grenzschliessung Polternde Ärzte, eine Kantonsregierung, die den Notstand ausruft, und wütende Bürger, die die totale Grenzschliessung fordern. Der Mittwoch hatte es für den Südkanton in sich. Yann Cherix , Lugano

Das Tessin macht die Schotten dicht – aber nur teilweise: Ein Grenzbeamter schliesst den Grenzübergang San Pietro di Stabio. Foto: Davidee Agosta (Keystone)

Sie scherzen und beissen herzhaft in einen nächsten Panino hinein. Die Männerrunde im Frühstücksraum des Hotel Walter hat gute Laune. Es ist frühmorgens an einem Mittwoch, der aussergewöhnliche Entscheide mit sich bringen wird. Die Tessiner Regierung wird am Nachmittag den Notstand ausrufen.

Noch wissen die fünf Männer im Luganeser Hotel aber nichts davon, können nur erahnen, dass sich die Situation an diesem Tag weiter zuspitzen wird. Dabei ist ihre Lage bereits schon genug kompliziert. Eigentlich sei sie «merda», sagt einer. Und entschuldigt sich sofort für die derbe Wortwahl. Seinen Namen will er nicht nennen, Stress mit dem Arbeitgeber könne er nicht gebrauchen.