Haus klimasaniert – Mieter muss plötzlich mehr bezahlen

Fälle dieser Art, die eine Studie der Bundesämter für Energie (BFE) und Wohnungswesen (BWO) aus dem Jahr 2015 gesammelt hat, könnten künftig vermehrt auftreten. Denn das Parlament will beim Klimaschutz die Schraube anziehen, und just beim Wohnen besteht ein grosser klimapolitischer Hebel: Der Gebäudepark ist für ein Drittel des CO 2 -Ausstosses der Schweiz und 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich. Die schlechten Nachrichten für die Mieter könnten sich also häufen.

Verordnung aus dem Jahr 1977

Doch es gibt Hoffnung für die Mieter. Eine neue, heute Morgen publizierte Studie der beiden Bundesämter wirft die Frage auf, ob die Hausbesitzer die Sanierungskosten zu stark auf die Mieter überwälzen. Im Zentrum stehen die werterhaltenden und -vermehrenden Investitionen; zu Letzterem zählen energetische Verbesserungen. Für umfassende Sanierungen ist seit fast fünfzig Jahren eine vereinfachende Bestimmung für die Aufteilung in Kraft. Die Kosten gelten in der Regel zu 50 bis 70 Prozent als wertvermehrende Investitionen; so steht es in der entsprechenden Verordnung – seit 1977. Der Bundesrat hatte damals diese Bandbreite bewusst hoch angesetzt, um die Hausbesitzer für umfassende Erneuerungen zu gewinnen.

Im Auftrag der beiden Bundesämter hat nun die Hochschule Luzern 20 Fallbeispiele untersucht. Die Autoren haben sich dabei auf den jeweiligen Baukostenplan gestützt und für jede einzelne Position eine Triage der wertvermehrenden und werterhaltenden Anteile vorgenommen. Der Befund: Die Anteile der wertvermehrenden Investitionen liegt mit 34 bis 58 Prozent tiefer als in der erwähnten Verordnung vorgeschrieben.

«Der Bundesrat muss rasch handeln. Ansonsten zahlen die Mieter weiterhin viel zu hohe Mietaufschläge.»Carlo Sommaruga, Präsident Mieterverband

Der Mieterverband Schweiz (MV) verlangt deshalb eine Anpassung der Überwälzungssätze von heute 50 bis 70 Prozent auf 35 bis 55. «Der Bundesrat muss rasch handeln», sagt Präsident und SP-Nationalrat Carlo Sommaruga, der gestern die Wahl in den Ständerat geschafft hat. «Ansonsten zahlen die Mieter weiterhin viel zu hohe Mietaufschläge.» Auch Grünen-Nationalrat und MV-Vorstandsmitglied Michael Töngi fordert eine Absenkung. «Damit würden die Anforderungen der Klimapolitik gerechter zwischen den Vermietern und Mietern aufgeteilt.»

Studie nicht repräsentativ

Nur: Ist die Studie repräsentativ für den gesamten Gebäudepark der Schweiz? Die Studienautoren verneinen dies explizit, weil die Zahl der Fallbeispiele tief sei. Sie wollen ihre Arbeit denn auch nicht als politische Empfehlung verstanden wissen. Töngi hält die Forderung des Mieterverbands gleichwohl nicht für vorschnell. Die Auswahl der Fallbeispiele sei breit erfolgt, sagt er. Laut den Studienautoren besteht zumindest eine «gewisse Repräsentativität», wurden doch verschiedene Eigentumsstrukturen, Wohntypologien, Bauperioden, Objektgrössen sowie geografische Lagen berücksichtigt.