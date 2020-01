Coronavirus: Bund hinterlässt keinen überzeugenden Eindruck

Das Coronavirus hält die Schweiz weiterhin in Atem. Zwar gab das Zürcher Triemlispital gestern Entwarnung für die zwei dortigen Verdachtsfälle – doch in Basel herrscht noch Unklarheit über einen Verdachtsfall am Universitätsspital Basel. Die Unsicherheit ist wegen steigender Opferzahlen in China und neuer bestätigter Erkrankungen, unter anderem in Deutschland, weiter gross.