Bund vergibt Millionenaufträge für Asylzentren

Das Staatssekretariat für Migration hat die Mandate für Betreuungsdienstleistungen in den Bundeszentren an die ORS Service AG und die Asyl-Organisation Zürich vergeben. Das Vertragsvolumen beträgt pro Jahr maximal je rund 25 Millionen Franken. Die ORS übernimmt die Betreuung in den Asylregionen Westschweiz, Nordwestschweiz und Bern, die Asyl-Organisation Zürich in den Asylregionen Zürich, Tessin und Zentralschweiz sowie Ostschweiz, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Mittwoch mitteilte.