Bund verbietet Risiko-Pestizid – Bauern verlangen Entschädigung

In der Schweizer Landwirtschaft kommt das Fungizid seit rund 50 Jahren zum Einsatz, gegen Pilzbefall vor allem bei Getreide, Gemüse und Reben. Es wird aber auch ausserhalb der Landwirtschaft verwendet, zum Beispiel auf Sportplätzen oder bei Zierpflanzen. In den letzten Monaten hatten hohe Chlorothalonil-Werte im Trinkwasser für Schlagzeilen gesorgt.

Die Agrarexperten von Bundesrat Guy Parmelin (SVP) hatten Ende Juli Zweifel an Chlorothalonil geäussert: Das BLW erwäge, die Bewilligung für Produkte mit diesem Wirkstoff zu widerrufen, teilte das Amt damals mit. In der Folge legten die Hersteller des Wirkstoffs neue Daten zur Toxizität gewisser Abbauprodukte von Chlorothalonil vor. Der Agrochemiekonzern Syngenta hat gemäss eigenen Angaben Studien durchgeführt, «die zeigen, dass die Abbauprodukte von Chlorothalonil aus Sicht der menschlichen Gesundheit und der Umwelt nicht gefährlich sind».

EU-Bauern dürfen länger

Die neuen Daten wurden vom Bund überprüft. Dabei kam das federführende Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zum Schluss, «dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass gewisse Abbauprodukte dieses Fungizids langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben». Auch halten die Experten von Bundesrat Alain Berset (SP) – wie die EU-Kommission – Chlorothalonil für «wahrscheinlich krebserregend». Somit seien auch alle Abbauprodukte des Wirkstoffes im Grundwasser als relevant anzusehen.

Die Experten beim Bund gehen davon aus, dass die Produkte über den gesetzlichen Normen für Trinkwasser liegen. Es sei deshalb «notwendig, schnell zu handeln, um ihr Vorkommen im Grundwasser zu reduzieren».

In der EU ist die Zulassung bereits am 31. Oktober ausgelaufen. Im Verkauf ist der Wirkstoff noch bis Ende April 2020 zugelassen. Die Bauern in den EU-Staaten dürfen den Wirkstoff im kommenden Frühjahr also nochmals ansetzen, anders als in der Schweiz. Auch hier hat nun manch ein Bauer noch Vorräte – auf denen er nun sitzen bleiben dürfte. Denn zwischen dem 1. November und 15. Februar dürfen die Landwirte in der Schweiz Pestizide nicht ausbringen.

«Das Verbot wird die Fähigkeit der Landwirte beeinträchtigen, wichtige Nutzpflanzen zu produzieren.»Regina Ammann, Syngenta

Der Schweizerische Bauernverband rechnet, dass der Schaden für einzelne Bauern schnell in die Tausende von Franken gehen kann. Deshalb soll der Bund prüfen, wie er betroffene Bauern und andere Anwender zumindest teilweise entschädigen kann. Dies fordert SBV-Präsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter. Diese Leute hätten die Mittel damals «gutgläubig im Vertrauen auf den Zulassungsentscheid des Bundes gekauft».