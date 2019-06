Bund sperrt Federer-Wawrinka für Beamte

Vergrössern

Offenbar konnten viele Bundesangestellte dem Tennis-Hit nicht widerstehen. «Ja, die Videostreaming-Plattformen waren aus den Bundesnetzen temporär nicht erreichbar», bestätigt eine Sprecherin des Bundesamts für Informatik (BIT). Die Sperrung sei zeitlich beschränkt. Die Plattformen wurden später wieder freigegeben.

Bleibt auch Nadal unsichtbar?

Doch schon steht das nächste Highlight an: Am Freitag trifft Federer im Halbfinal von Paris auf Rafael Nadal. Und auch dann besteht die Möglichkeit, dass Zattoo und Co. nicht aufgerufen werden können.

Die Aufgabe des BIT sei es, seinen Kunden aus der Bundesverwaltung eine funktionierende Bundesinformatik zur Verfügung zu stellen. Wenn dies gefährdet sei, treffe das BIT entsprechende Massnahmen. «Das bedeutet in solchen Fällen, dass das BIT eine Sperrung von Videostreaming-Plattformen vornehmen kann», so die Sprecherin.