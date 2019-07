Berset überrumpelt Spitex mit einer Kürzung der Pflegebeiträge

Kurz vor der Sommerpause lässt Gesundheitsminister Alain Berset den Spitex-Diensten und den Krankenkassen dicke Post zukommen. Mit einer Verordnung hat sein Departement diese Woche die Kassenbeiträge an die Pflege neu festgelegt. Die Versicherer müssen ab nächstem Jahr ihre Beiträge für Patienten in Heimen um 6,7 Prozent erhöhen, im Gegenzug aber 3,6 Prozent weniger an die Spitex-Pflege zu Hause bezahlen. Unter dem Strich fallen den Kassen so Mehrkosten von 83 Millionen Franken pro Jahr an, den Spitex-Diensten drohen Ausfälle von 32 Millionen, während die Kassenbeiträge an die Heimpflege um 115 Millionen steigen.