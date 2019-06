Basler Regierung ist im Fadenkreuz der Justiz

Sowohl das Staatssekretariat für Migration, als auch das BVGer prüften den Fall des jungen Afghanen und kamen zum gleichen Schluss wie die österreichischen Behörden: dass A. keine Asylgründe geltend machen kann.

Justizministerin Karin Keller-Sutter. Foto: Keystone

Die juristischen Mittel waren ausgeschöpft. Bundesrätin Keller-Sutter schrieb an Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne): «Der Kanton Basel-­Stadt als zuständiger Vollzugskanton ist verpflichtet, das rechtskräftige Urteil des BVGer umzusetzen.»

Es droht eine Strafe

Doch der Regierungsrat antwortete der Bundesrätin nicht und hielt an seinem Entscheid fest. Nun drohen dem Regierungsrat strafrechtliche Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (Stawa) prüft ein Verfahren, wie sie dieser Zeitung auf Anfrage bestätigt.

Denn: Den Afgahnen, entgegen dem Urteil des BVGer, nicht nach Österreich auszuweisen, verstösst möglicherweise gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Dort steht unter Artikel 116: «Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder ­Geldstrafe wird bestraft, wer im In- oder Ausland einer Ausländerin oder einem Ausländer die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert oder vorbereiten hilft.»

Der Ball liegt nun also bei der Stawa. Sprecher Peter Gill sagt auf Anfrage: «Die zitierte Strafbestimmung ist ein Offizialdelikt.» In einer ersten schriftlichen Antwort hält sich die Ermittlungsbehörde noch bedeckt und sagt, dass sie noch am Abklären seien: «Die Prüfung umfasst die Sach- und Rechtslage sowie vorab die Frage der Zuständigkeit.» Um Präzisierung gebeten, wird sie konkreter: «Die Stawa prüft, ob ein Strafverfahren eingeleitet werden muss.»