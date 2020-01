Banken stellen sich dem Klimatest des Bundes 

Das bestehende Modell wird erweitert, etwa für globale Kredite oder Schweizer Immobilienanlagen. Auch soll der Test neu qualitative Aspekte wie den Dialog von Investoren mit Firmen berücksichtigen. Unter dem Titel «Pacta Initiative 2020» wird er international koordiniert. Auch die Finanzakteure anderer europäischer Länder sind mit von der Partie, etwa in Italien oder Österreich.

«Die Testresultate werden uns helfen, uns weiterzuentwickeln.»Monika Dunant, Basellandschaftliche Kantonalbank

Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, dass unter Schweizer Banken verbreitet Bereitschaft für eine Teilnahme besteht. «Wir sind interessiert», heisst es zum Beispiel bei Raiffeisen Schweiz. Ähnlich tönt es bei den Kantonalbanken. Die Zürcher Kantonalbank zum Beispiel begrüsst die Initiative und prüft derzeit eine Teilnahme. Die Berner, Basler und Zuger Kantonalbank beabsichtigen, mitzuwirken. Bereits entschieden hat sich die Basellandschaftliche Kantonalbank. «Die Resultate helfen uns, uns weiterzuentwickeln», sagt Sprecherin Monika Dunant.

Mit im Boot wird wohl auch die Credit Suisse sein, wie Insider sagen. Offiziell bestätigen will das die Bank nicht. Sie hält aber fest, mit den Bundesbehörden in Kontakt zu stehen. Die CS anerkennt, «dass die Finanzströme mit den Zielen des Klimaabkommens von Paris in Einklang gebracht werden müssen». Sie beteilige sich an der Entwicklung branchenweiter Standards zur Messung, Offenlegung und zum Management von Klimarisiken. Die UBS ihrerseits gehört – wie die CS – zu jenem Kreis internationaler Pilotbanken, die das neue Pactamodul für globale Kreditportfolien bereits getestet haben. Die Auswertungen laufen. Gemäss Insidern wartet die UBS nun auf weitere Informationen des Bafu und Klarheit in der Frage, «ob es eine zweite Runde auch für die Tests mit diesem Modul braucht».

Branchenverband empfiehlt Teilnahme

Wie viele Banken mitmachen werden, ist noch unklar. Die Schweizerische Bankiervereinigung jedenfalls empfiehlt ihren Mitgliedern die Teilnahme – desgleichen der Schweizer Pensionskassenverband und der Schweizerische Versicherungsverband. «Nachhaltige Finanzen – das ist ein Zukunftsthema und eine Chance für unseren Finanzplatz», sagt Serge Steiner von der Bankiervereinigung.

Der zweite Klimatest wird im Frühjahr stattfinden. Das Bafu erhält – anonymisiert – die Daten aller Teilnehmer und wird die Klimabilanz der Branche voraussichtlich im September publizieren. Am ersten Test 2017 nahmen 79 Pensionskassen und Versicherer teil, sie deckten rund zwei Drittel der verwalteten Vermögen ab.