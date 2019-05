Artensterben? Aber wo denn?

Wölfe, Biber, Luchse, Gänsesäger: Sie alle führen künftig ein (noch) gefährlicheres Leben in der Schweiz. Der Nationalrat will den Abschuss geschützter Tiere deutlich erleichtern, wobei einige Mitglieder klarstellten, dass ihnen das Ergebnis immer noch zu soft ist. «Unsere Vorfahren haben damals den Wolf bekämpft und ausgerottet, als die Schweiz viel weniger dicht besiedelt war», so der Walliser SVP-Mann Franz Ruppen. Oder Philipp Matthias Bregy, CVP, ebenfalls aus dem Wallis: «Der Wolf ist nicht einfach da. Er ist nur da, weil wir ihn tolerieren.» Peng!