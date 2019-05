Amherd legt sich mit der Wirtschaft an

Im Bundesrat haben die I­n­dustrieverbände mit dieser Argumentation verloren. Nun werden sie ihren Kampf ins Parlament verlagern und dort für eine höhere Offset-Quote kämpfen. Auf den Ausgang dieses Kräftemessens zwischen Neo-Bundesrätin Amherd und der Wirtschaft darf man gespannt sein.

Abstimmung nur über Jets

Die zweite grosse Weichenstellung im Flugzeuggeschäft betrifft die Frage der Volksabstimmung. Auf Amherds Antrag beschloss der Bundesrat, den Kauf neuer Kampfflugzeuge in einen sogenannten Planungsbeschluss zu packen und dem fakultativen Referendum zu unterstellen. ­Damit orientiert sich Amherd an der Idee ihres Amtsvorgängers Guy Parmelin (SVP).

In einem Punkt korrigiert Amherd Parmelins Vorarbeiten jedoch. Dieser wollte alles auf eine Karte setzen und die Stimmbürger über einen 8-Milliarden-Kredit für die ganze Luftverteidigung abstimmen lassen – also über Kampfjets und Boden-Luft-Raketen. Nachdem es viel Kritik an diesem Plan gegeben hat, beschränkt Viola Amherd die ­Abstimmung auf einen 6-Milliarden-Kredit für die Kampfjets.

Die Boden-Luft-Raketen sollen vom Parlament ohne Mitsprache des Volkes beschafft werden. Damit lautet die Abstimmungsfrage, die das Volk voraussichtlich im September oder November 2020 beantworten muss, nun so: Wollt ihr neue Kampfjets für sechs Milliarden Franken kaufen – ohne dass ihr wisst, welcher Flugzeugtyp es am Ende sein wird?