Das passiert mit Joghurt nach dem Ablaufdatum

Es gibt Dinge, die befolgt der Schweizer, ohne sie gross zu hinterfragen. Er hält sich an Waschpläne, Wetterberichte – und das Ablaufdatum von Joghurt. Er weiss, nein, er spürt es: Abgelaufen schmeckt es anders. Irgendwie hinüber. Die sonderbare Psychologie des Ablaufdatums macht aus dem Joghurt über Nacht Abfall. Also: ab in den Kübel.