«Vieles ist Mainstream»: Ueli Maurer kritisiert die Medien

Der Schweizer Bundespräsident hat in einem Interview Medien und insbesondere die Presse pauschal kritisiert. Er vermisse in den Zeitungen grundsätzliche Auseinandersetzungen mit Themen, sagte Ueli Maurer. «Das muss uns nachdenklich stimmen.»

«Alles wird immer kurzfristiger, es gibt keine Tiefe mehr», beklagte der SVP-Magistrat in einem am Montag publizierten Interview in den «CH Media»-Zeitungen. «Es fehlt das Geld. Das führt zu Qualitätsabbau und zu Reaktionen auf der Halbtagesachse.» Dies habe dazu geführt, dass man heute nur noch zwei oder drei Zeitungen lesen müsse. «Vieles ist Mainstream.»