Streit um die Rolle des EU-Gerichtshofs

Dass die Professoren Philipp Zurkinden und Carl Baudenbacher Ende Februar vor der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats kritische Gutachten zum Entwurf eines Rahmenabkommens vorlegten, war nicht im Sinn des Aussendepartements (EDA). Umgehend sorgte es dem Vernehmen nach dafür, dass an der Kommissionssitzung Befürworter einer weiteren Integration der Schweiz in die EU mindestens mit Folien zu Wort kommen konnten. Und dass es selber Gelegenheit erhielt, in einer Stellungnahme auf die Gutachten zu reagieren.