Solothurner Parteien verurteilen Brandanschlag auf SP-Vertreter

In Solothurn haben Unbekannte am Samstagabend bei zwei Politikerinnen und einem Politiker der SP Solothurn die Briefkästen gesprengt, wie die Kantonspolizei am Montagmorgen mitteilt. Verletzt wurde niemand. Gemäss der Mitteilung wurden in den Briefkästen Feuerwerkskörper gezündet wurden. Zudem wurde versucht die Briefkästen anzuzünden. Dabei entstanden an den Briefkästen und den Gebäuden Schäden in der Höhe von mehreren Tausend Franken, wie die Polizei schreibt. Man habe umgehend Ermittlungen zur unbekannten Täterschaft aufgenommen und suche Zeugen.