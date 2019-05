So viel mehr werden Grosskonzerne zahlen

Multinationale Konzerne werden in der Schweiz wesentlich mehr an die öffentliche Hand abliefern als bisher, falls die AHV-Steuer-Vorlage am 19. Mai angenommen wird: Zu diesem Schluss kommt der Interessenverband Swissholdings aufgrund einer Umfrage bei seinen Mitgliedern. «Etwa ein Viertel der Konzerne zahlt künftig substanziell höhere Steuern, das heisst über 15 Prozent mehr als heute», sagt Martin Hess, Leiter Steuern bei Swissholdings. Die Hälfte der befragten Konzerne erwartet eine Rechnung, die um 5 bis 15 Prozent höher ausfällt. Für das restliche Viertel verändert sich kaum etwas. Ein einziges Unternehmen rechnet sogar mit tieferen Abgaben.