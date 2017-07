«Lieber kein Tessiner als Cassis», sagt Sergio Roic im Gespräch mit dieser Zeitung kategorisch. Der 58-jährige SP-Politiker und Schriftsteller aus Lugano hält die Strategie des kantonalen FDP-Präsidiums mit der Einerkandidatur für «ein lächerliches Eigengoal». Die «Radicali», wie die Freisinnigen im Tessin genannt werden, hätten Besseres zu bieten, etwa die frühere Staatsrätin Laura Sadis.

Auf Facebook bedauert der SP-Grossrat Henrik Bang aus Bellinzona, dass die FDP-Führung kein Ticket will und keine Frau vorschlägt. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass man in der Romandie schon den Champagner entkorkt.» Davon überzeugt ist auch Greta Gysin, die früher für die Grünen im Kantonsparlament sass.

Lega ist vor allem gegen Sadis

Kritik am Vorgehen des Präsidiums der kantonalen FDP kommt durchaus auch aus den eigenen Reihen. Giovanna Vis­cardi etwa, Präsidentin der FDP-Sektion Lugano, hätte selbst zwei oder drei Exponenten ins Rennen geschickt. «So hätte man der Deutschschweiz und der Romandie die Wahl gelassen und gezeigt, dass wir viele geeignete Persönlichkeiten haben.» Morgen Vormittag an der Delegiertenversammlung in Breggia am Eingang zur Valle di Muggio wird die Grossrätin dazu mindestens ein paar Fragen stellen. Anschliessend wird dort auch FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann zum 1.-August-Anlass der Tessiner FDP erwartet.

Während sich die Linke im Tessin eher für Sadis erwärmen könnte, würde umgekehrt die Lega viel stärker gegen die Ex-Staatsrätin mobilisieren und polemisieren als gegen Cassis. Für die Lega-Sonntagszeitung «Il Mattino della domenica» wäre Sadis die «dritte Sozialistin im Bundesrat». Die Vorbehalte gegen Cassis, im Lega-Jargon «Cassis Malatis» genannt, sind da deutlich weniger gross. Wohl auch deshalb erlaubt sich das Lega-Blatt eine lange Sommerpause bis zum 27. August. Lieber allerdings wäre der Lega die Kandidatur von Staatsrat Christian Vitta.

Die Episode Pinera

Linke Kreise rufen eine Episode in Erinnerung, die acht Jahre zurückliegt und ihrer Meinung nach illustriert, dass es einem Bundesrat Cassis an politischem Fingerspitzengefühl fehlen könnte. Ende Mai 2009 sollte in Lugano eine Kon­ferenz zur Rentenreform stattfinden. Nach heftigen Protesten von linker und autonomer Seite und Vandalenakten am vorgesehenen Veranstaltungsort musste der Anlass schliesslich abgesagt werden. Die Proteste richteten sich gegen den geplanten Auftritt von José Piñera. Der Chilene war einst Minister unter Diktator Augusto Pinochet.

Das Podium mit Piñera hätte Ignazio Cassis bestreiten sollen, der damals seit zwei Jahren dem Nationalrat angehörte. Im Tessin lebt eine relativ starke chilenische Exilgemeinschaft, viele von ihnen sind nach Pinochets Putsch vom 11. August 1973 aus der südamerikanischen Militärdiktatur in die Schweiz geflüchtet und haben hier Asyl erhalten.

Morgen entscheiden die Tessiner FDP-Delegierten, ob sie Cassis allein – wie vom Präsidium am 11. Juli beschlossen – oder nicht doch lieber in Begleitung ins Rennen schicken. Am 20. September regelt die Bundesversammlung die Burkhalter-Nachfolge. Falls dann wieder kein Tessiner Bundesrat wird, beginnt in der Südschweiz sofort die Suche nach dem Sündenbock. Wer hat es diesmal vergeigt? Wer ist dem Tessin diesmal in den Rücken gefallen?