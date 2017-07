Keine Heiratsstrafe auch für die meisten Doppelverdiener-Ehepaare

Heiraten lohnt sich also doch. ­Sogar die Unromantischen, die vor dem Ja-Wort die steuerlichen Konsequenzen durchrechnen, können in den meisten Fällen ­beruhigt vor den Altar treten. Die ominöse Heiratsstrafe ist – entgegen aller politischen Kampfrhetorik – eine absolute Seltenheit. Dies bestätigt eine neue Analyse aus der Denkfabrik der Wirtschaft, Avenir Suisse, die ­sicher nicht im Verdacht steht, fiskalische Unkorrektheiten zu verniedlichen.

Avenir Suisse hat dabei einen neuen Ansatz verwendet: Basis der Auswertungist eine Bundesstatistik, für die 14 000 Haushalte unter anderem gefragt wurden, wie viele Steuern sie bezahlt haben. So lässt sich die Steuerbelastung lediger und ­unverheirateter Paare mit denselben Einkommen vergleichen.

Fazit: Für die überwiegende Mehrheit der Ehepaare gibt es keine Heiratsstrafe – im Gegenteil, sie profitieren von einem Heiratsbonus. Das gilt zunächst einmal für alle rund 300 000 ­Einverdienerehepaare, bei denen nur ein Partner ein Einkommen erzielt: Sie würden deutlich mehr Steuern zahlen, wenn sie nicht verheiratet wären.

Aber auch bei den rund 800 000 Doppel­verdienerehe- paaren kann sich die grosse Mehrheit über einen Rabatt freuen. Gemäss der Auswertung von Avenir Suisse ist die Hochzeit für alle Ehepaare, die zusammen nicht mehr als 150 00 Franken im Monat verdienen, steuerlich ein gutes Geschäft. Sprich: Die gesamte Unter- und Mittelschicht der Doppelverdiener profitiert von einem Heiratsbonus. Und der lässt sich durchaus sehen: Bei den mittleren Einkommensklassen beträgt er rund 200 Franken im Monat.

Eine Hochzeitsstrafe gibt es einzig für die Doppelverdiener mit höheren Einkommen. Paare mit Löhnen zwischen 15 000 und 18 300 Franken müssen 9 Prozent mehr bezahlen, falls sie verheiratet sind. Das ist zwar eine Heiratsstrafe im politischen Sinn, nicht aber im rechtlichen. Laut Bundesgericht sind Unterschiede unterhalb von 10 Prozent tolerierbar.

Nur «Reichste» betroffen

Diese rote Linie ist nur bei den absoluten Spitzenverdienern überschritten: Doppelverdienerpaare mit Einkommen über 18 300 Franken müssen bei den Steuern effektiv 10 Prozent oder mehr drauflegen, falls sie verheiratet sind. So viel verdient gemäss Avenir Suisse nur etwa jedes zehnte Doppelverdienerpaar. Es ist also eine kleine, feine Minderheit, die tatsächlich von der ­Heiratsstrafe betroffen ist. Für sie sind die Folgen dafür umso schmerzhafter: Das «Strafmass» beträgt im Durchschnitt rund 500 Franken im Monat.

Die Ergebnisse dieser Auswertung decken sich weitgehend mit einer Schätzung, welche die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) 2016 angestellt hat. Auch sie ergab, dass nur 10 Prozent der Doppelverdienerpaare von der Heiratsstrafe betroffen sind. Zudem hat die ESTV damals erstmals die Zahl der Heiratsprofiteure geschätzt: 370 000 Ehepaare kommen im Vergleich mit «identischen» Konkubinatspaaren in den Genuss einer Entlastung von 10 Prozent oder mehr.

Anders gesagt: Wenn schon, dann könnten sich Konkubinatspaare beklagen. Allerdings steht noch nicht einmal fest, ob das aussichtsreich wäre. Das Bundesgericht hat sich bisher nur zur Mehrbelastung der Ehepaare geäussert und offengelassen, ob die Benachteiligung lediger Paare ab einer gewissen Höhe ebenfalls verfassungswidrig ist.

Fast alle sind verheiratet

Ohnehin fragt sich, wie aus­sagekräftig all diese Steuervergleiche zwischen Ehe- und Konkubinatspaaren überhaupt sind. Denn in der Realität gibt es sowieso fast nur Ehepaare: Die grosse Mehrheit der Paare, die in einem Haushalt leben, ist verheiratet. Laut Bundesamt für Statistik variiert der Anteil der Konkubinatspaare zwischen 20 Prozent bei den 35- bis 44-Jährigen und 5 Prozent bei den Rentnern.

Wie auch immer: Gegessen ist das Thema noch lange nicht. 2016 ist die CVP-Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» an der Urne nur knapp gescheitert. In der Debatte im Parlament war aber unbestritten, dass der Bund die Heiratsstrafe abschaffen müsse. Der Bundesrat hat letztes Jahr denn auch einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Unterdessen hat er das Projekt aber auf die lange Bank geschoben, weil die Neuauflage der Unternehmenssteuerreform, die das Stimmvolk im ersten Anlauf gebodigt hat, Vorrang geniesst.

Kostenpunkt: 1 Milliarde

Das Problem dabei: Auch die Vorlage zur Heiratsstrafe führt beim Bund voraussichtlich zu Steuerausfällen von 1 Milliarde Franken im Jahr – circa gleich viel wie die heftig umstrittene Unternehmenssteuerreform.

Angesichts der hohen Kosten scheint fraglich, ob der Kampf gegen die Heiratsstrafe im Bundeshaus noch so hohe Priorität geniesst, wenn sich einmal her­umgesprochen hat, dass die Nutzniesser nicht die Mittelstandsfamilien wären, sondern eine Minderheit von Doppelverdienerpaaren mit hohen Löhnen. Der Bundesrat seinerseits liess bereits durch­blicken, dass für ihn die Unternehmenssteuern Priorität haben. (Berner Zeitung)