Kampf um das Waffenrecht bringt Schützenlobby in Bedrängnis

Udry distanziert sich auch vom heiklen Vergleich zwischen der Waffenabstimmung und der jüngsten Mobilmachung, welche eine Parallele zieht zwischen der Europäischen Union und dem nationalsozialistischen Deutschland: 1939 warf sich die Schweiz in Verteidigungsbereitschaft gegen Hitlers Truppen, heute diskutiert sie über eine Änderung des Waffenrechts, die sie wegen der Schengen-Verträge mit der Europäischen Union übernehmen muss. «Ich sehe absolut keinen Zusammenhang zwischen der Waffenabstimmung und der Kriegsmobilmachung, die EU ist ein demokratisches Konstrukt», sagt Udry. «In einer Kampagne entstehen immer wieder mal Übertreibungen. Die sollte man nicht überbewerten.»

Die Geschichte könnte für Pro Tell möglicherweise aber weitreichende Konsequenzen haben. Das Institut für Geistiges Eigentum überprüft gemäss Mailverkehr nun auch das Vereinslogo: Dieses zeigt Tell neben einem Grenzstein, auf dem ebenfalls das Schweizer Wappen abgebildet ist.

Das Logo von Pro Tell.

Das Wappen hat zwar nicht die exakte Form des Bundeswappens, ist ihm jedoch ähnlich und könnte deswegen als verwechselbares Zeichen gelten, dessen Verwendung das Bundesgesetz ebenfalls einschränkt. «Die Ausgestaltung unseres Logos lassen wir von unseren Anwälten überprüfen», sagt Udry dazu.

Referendumskomitee ist eingeschritten

Auch die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz hat in ihrer Abstimmungskampagne ein Schweizer Wappen verwendet, eingebettet in einem roten Herzen. Das Sujet ist aus dem Internet verschwunden, nachdem das Referendumskomitee gegen das Waffenrecht auf die Gesetzeslage aufmerksam gemacht wurde. «Wir haben einen Hinweis des Instituts für Geistiges Eigentum erhalten, wie die Verwendung des Schweizer Wappens geregelt ist. Diesen Hinweis haben wir den im Referendumskomitee aktiven Organisationen weitergeleitet», bestätigt Beat Hunziker, Geschäftsführer des Schiesssportverbands Swissshooting.

«Die Kampagne des Referendumskomitees gegen das Waffenrecht ist von den Beanstandungen des IGE nicht betroffen.» Hunziker spricht von einem Sturm im Wasserglas: «Ich verstehe, dass ein Wappen geschützt ist. Aber das Logo von Pro Tell wirkt für mich nicht wie das einer staatlichen Behörde.» Aufkleber mit einem Wappenschild wie das aktuell vom IGE beanstandete könne man in Luzern an jedem Kiosk kaufen.