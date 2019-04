Hat Maximilian Reimann Recht?

Doch sind die Rentner tatsächlich zu wenig repräsentiert im Parlament, sodass es sogar eine gezielte Förderung braucht wie etwa für die Frauen? Jérôme Cosandey vom Thinktank Ave­nir Suisse hält eine parteiinterne Altershürde wie jene der SVP Aargau für falsch, weil sie den Wettbewerb unter den Kandidaten einschränke. Dennoch glaube er nicht, dass die Senioren­generation im eidgenössischen Parlament schlecht vertreten sei. Im Parlament gingen viel eher die Anliegen der Jungen vergessen als jene der Rentner, sagt Politgeograf Michael Hermann. Die Gruppe der 50- bis 64-Jährigen, die eine Mehrheit im Parlament stellt, stehe selbst vor dem Übergang ins Rentenalter und nehme deshalb bereits die Sicht der Rentner ein.

Auf Mischung kommt es an

Befeuert wird die Debatte über die Untervertretung der Rentner durch die demografische Entwicklung. Die Zahl der Rentner wird in der Schweiz bis 2030 von aktuell 2,6 auf 3,6 Millionen ansteigen, weil die Babyboomer­generation ins Pensionsalter kommt. Für Cosandey ist diese Entwicklung allerdings kein Grund, mehr Rentner im Parlament zu fordern. Vor 20 Jahren sei es auch niemandem in den Sinn gekommen, eine bessere Vertretung der damals 35- bis 45-jährigen Babyboomer im Parlament zu verlangen, weil diese Generation damals den grössten Anteil an der Bevölkerung gehabt habe.